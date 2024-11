Forças jihadistas e rebeldes tomaram cinco bairros na segunda maior cidade da Síria

As forças jihadistas e rebeldes que lançaram uma grande ofensiva no norte da Síria tomaram, nesta sexta-feira (29), cinco bairros de Aleppo, a segunda maior cidade do país, sob controle do governo, informou uma ONG.

Segundo o diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) Rami Abdel Rahman, milicianos da organização jihadista Hayat Tahrir al Sham e seus aliados "entraram nos bairros do oeste e do sudoeste" da cidade.

Os combatentes "tomaram o controle de cinco bairros" de Alepo e as forças do regime de Bashar al Assad "não demonstraram grande resistência", explicou a fonte.