Guerra entre traficantes afunda economia da cidade mexicana de Culiacán

Apesar das dificuldades, em 21 de novembro, o chef Taniyama e os estudantes de culinária organizaram a preparação e a venda de uma tonelada de aguachile, um prato típico de Sinaloa, para ajudar garçons e músicos como Juan Manuel, cuja "banda" estava desempregada há três meses.

O evento representou um alívio para a população da cidade, que preparou uma festa à luz do dia na avenida principal de Culiacán, com mariachis e bandas. Para Taniyama, foi uma injeção de otimismo.

"Passamos setenta dias presos, com medo, com terror; hoje rompemos com isso (...), hoje estamos vivendo novamente", declarou o chef à multidão.

Mas não há alívio para a família dos desaparecidos. "Quero o meu filho de volta", disse Rosa Lidia Felix, de 56 anos, que não tem notícias de José Tomás, 28 anos, desde 1º de novembro.

O desaparecimento forçado é uma das faces mais cruéis da violência do crime organizado no México, contabilizando cerca de 100 mil casos e mais de 450 mil assassinatos desde 2006, marco da militarização da luta contra as drogas.

