Hezbollah afirma estar disposto a cooperar para reforçar capacidade defensiva do Exército libanês

O chefe do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou nesta sexta-feira (29) que o movimento islamista, que dispõe de um grande arsenal, cooperará com a reconstituição das capacidades defensivas do Exército libanês.

"Trabalharemos para fortalecer as capacidades defensivas do Líbano [...]. A Resistência estará pronta para impedir, junto com nossos parceiros, e principalmente com o Exército, que o inimigo se aproveite da fraqueza do Líbano", disse Qassem em seu primeiro discurso desde a entrada em vigor do cessar-fogo com Israel na quarta-feira.

Qassem também se comprometeu, em um pronunciamento gravado, a "cooperar" com o Exército libanês na implementação do acordo de cessar-fogo, alcançado após 13 meses de troca de disparos na fronteira e dois meses de guerra aberta entre Israel e a milícia apoiada pelo Irã.