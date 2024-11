Inflação na zona do euro volta a subir em novembro

Ao mesmo tempo, a inflação subjacente - que elimina do cálculo a energia e os alimentos - permanece estável desde setembro, a 2,7%.

O resultado anunciado pela Eurostat está alinhado com as expectativas do mercado: a Bloomberg projetou uma inflação de 2,3% e a FactSet previu 2,4%.

A Eurostat informou que os serviços registraram a maior taxa interanual em novembro, a 3,9%, seguidos por alimentos, álcool e tabaco (2,8%), bens industriais não energéticos (0,7%) e energia (-1,9%).

A agência destacou que os preços da energia recuaram -4,6% em outubro, mas não conseguiram repetir o desempenho em novembro.

Entre as principais economias da Eurozona, a Alemanha registrou em novembro uma inflação interanual de 2,4% segundo o índice harmonizado. A França teve resultado de 1,7%, Itália de 1,6%, a Espanha de 2,4% e Portugal 2,7%.

A Bélgica registrou a inflação mais elevada do bloco em novembro, com 5,0%, enquanto a Irlanda ficou no outro extremo, com índice de 0,5%.