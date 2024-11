Irlanda tem eleição legislativa acirrada

A última pesquisa, divulgada na quarta-feira, mostrou o Fianna Fail em primeiro lugar, com 22% das intenções de voto, seguido pelo Fine Gael e pelo Sinn Fein, ambos com 20%. Candidatos independentes receberiam 14% dos votos.

O Sinn Fein é o ex-braço político do grupo paramilitar IRA, que lutou contra os britânicos na Irlanda do Norte até o acordo de paz de 1998. A legenda nunca governou a República da Irlanda.

Fianna Fail e Fine Gael se sucederam no poder desde a independência do país do Reino Unido em 1921.

Após as eleições de 2020, nas quais o Sinn Fein foi o mais votado, os dois partidos centristas formaram uma coalizão de governo com os Verdes.

Durante a campanha deste ano, os dirigentes do Fianna Fail e Fine Gael descartaram a possibilidade de coalizão com o Sinn Fein, o que reduz consideravelmente as possibilidades do partido de esquerda de integrar o governo.

A votação prosseguirá até 22H00 GMT (19H00 de Brasília), quando serão publicadas as pesquisas de boca de urna.