Líder do Hezbollah promete 'cooperar' com exército para aplicar cessar-fogo no Líbano

O acordo de cessar-fogo prevê a retirada do sul do Líbano no prazo de 60 dias das tropas israelenses, que haviam lançado uma ofensiva terrestre em 30 de setembro, uma semana depois do início de uma campanha de bombardeios.

As milícias do Hezbollah deverão recuar até o norte do rio Litani, a 30 km da fronteira, e desmantelar sua estrutura militar no sul, onde só poderão operar o exército libanês e os capacetes azuis da ONU.

"Que ninguém aposte em problemas e conflitos" com o exército, advertiu Qassem, que substituiu Hassan Nasrallah, assassinado em um bombardeio israelense no fim de setembro no subúrbio sul de Beirute, reduto do Hezbollah.

"A Resistência estará pronta para impedir com nossos parceiros, e antes de tudo com o Exército, que o inimigo se aproveite da fragilidade do Líbano", acrescentou Qassem, destacando que o Hezbollah está disposto a colaborar para "fortalecer a capacidade defensiva" do exército libanês.

Em seu primeiro discurso desde a entrada em vigor do cessar-fogo, Qassem assegurou que o movimento islamista tinha obtido "uma grande vitória".

"Vencemos porque impedimos que o inimigo destruísse o Hezbollah e aniquilasse ou fragilizasse a Resistência", afirmou em sua mensagem pré-gravada.