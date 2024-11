Lula recebe presidente eleito do Uruguai para discutir acordo UE-Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta sexta-feira (29), em Brasília, o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, em sua primeira viagem ao exterior após a vitória, com uma agenda focada no acordo comercial que a União Europeia (UE) e o Mercosul buscam finalizar.

Orsi afirmou que "a maior parte da reunião" com Lula foi dedicada a analisar a "situação e as possibilidades" do Mercosul para selar o acordo negociado com a Comissão Europeia, em meio à resistência firme de vários países do bloco, como a França.

"Como Mercosul e como região, somos otimistas quanto à possibilidade de continuar estreitando laços com outras regiões, especialmente com a Europa", declarou o uruguaio a jornalistas após o encontro no Palácio do Planalto.