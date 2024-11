Milito garante que Atlético-MG chega preparado para a final da Libertadores

"Às vezes eles são tão bons que se tornam incontroláveis, mas sabemos claramente como vamos defender", garantiu Milito. "Não haverá nenhuma surpresa [na escalação do Atlético], estamos preparados".

A conquista do troféu mais importante do continente é vista como uma obsessão pelo capitão do 'Galo', o atacante Hulk, de 38 anos.

"Momento histórico, especial, somos privilegiados de disputar uma decisão tão importante. Mas temos que desfrutar", disse o camisa 7 em entrevista coletiva. "É o jogo mais importante da minha vida, por muitas coisas".

Hulk considerou que o Botafogo é o favorito, porque, na sua visão, teve uma temporada melhor.

"Mas o jogo de amanhã é outra história", avisou.

Além de levantar a Libertadores, o campeão ficará com a última das 32 vagas no novo Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos em 2025.