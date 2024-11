Naufrágio deixa pelo menos 27 mortos na Nigéria

O naufrágio de uma embarcação nesta sexta-feira (29) no rio Níger, no centro da Nigéria, causou pelo menos 27 mortos e desaparecidos, informaram as autoridades.

O acidente aconteceu perto de Dambo, no estado nigeriano de Kogi.

"A busca ainda continua para encontrar sobreviventes ou corpos", disse Sandra Musa, da agência nacional de gestão de situações de urgência. Segundo ela, foram encontrados 27 corpos.