Os dilemas da reconstrução nas áreas inundadas da Espanha

Para a presidente do CSCAE, Mata Vall-llossera, a reconstrução deve ser feita com "muita empatia", em "uma situação muito dramática, com rigor técnico e muita responsabilidade".

Com as mudanças climáticas, estes fenômenos serão "cada vez mais intensos" e "frequentes", acrescentou Vall-llossera, defendendo cidades com "espaços verdes, menos veículos" e com "pavimentos menos duros, mais permeáveis, que tenham uma melhor atuação frente ao calor intenso" e as "chuvas torrenciais".

- Fora das áreas de inundação -

A expansão urbana de Valência, nos anos 1960, aumentou o asfaltamento, tornando-a mais vulnerável a inundações, pois o concreto impede a absorção de água.

Em Paiporta, considerada o epicentro da catástrofe, por exemplo, as estradas principais, em 29 de outubro, se transformaram em torrentes de lama que varreram tudo em seu caminho.

No caso da Comunidade Valenciana, já existe um plano de ação territorial de prevenção do risco de inundações, aprovado em 2003. No entanto, não é vinculativo e não tem precedência sobre os planos municipais, explica María Jesús Romero Aloy, especialista em direito de planejamento urbano e professora da Universidade Politécnica de Valência.