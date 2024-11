Programa nuclear do Irã é 'ameaça crítica', diz chefe de espionagem da França

A reunião ocorreu sob grande discrição e em um contexto de fortes tensões entre Israel e Irã e seus aliados, a menos de dois meses do retorno de Donald Trump à Casa Branca, que foi muito duro com a República Islâmica durante seu primeiro mandato.

Nenhum dos países participantes forneceu detalhes sobre o programa das discussões nem sobre o local exato onde ocorreram, ou especificaram quanto tempo duraram.

O chefe dos serviços de inteligência britânicos ressaltou a importância do encontro durante uma visita a Paris nesta sexta-feira. As ambições nucleares do Irã representam uma "ameaça para todos", estimou Richard Moore.

Na mesma linha, seu homólogo francês, Nicolas Lerner, considerou que a "possível proliferação nuclear no Irã" é "uma das ameaças, se não a ameaça mais crítica dos próximos meses".

"Discussão franca"

Antes do encontro, o número dois da diplomacia europeia, Enrique Mora, disse na quinta-feira que teve uma "discussão franca" em Genebra com Kazem Gharibabadi e outro alto funcionário do ministério das Relações Exteriores iraniano, Majid Takht-Ravanchi.