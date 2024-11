Para Mujica, 'o maior acerto' de sua vida foi encontrar Lucía

"Minha companheira se esforça muito, ela espreme um bife para que o suco se integre um pouco ao purê, para dar um gostinho. Pobre Lucía, o que ela passa!", disse ele, sentado em uma poltrona em sua sala.

Ele assegura que sem ela teria sido "muito difícil" sobreviver.

"As vezes me dá a impressão de que a face masculina sempre precisa de uma mãe. Onde estão as coisas? Os homens sozinhos são um verdadeiro desastre".

Mujica faz uma pausa antes de contar como Lucía cruzou seu caminho. Ela é filha de uma família rica e, em 1969, aos vinte e poucos anos, juntou-se ao Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, pronta para desmantelar o Estado "burguês".

"Eu a conheci na luta clandestina, éramos os dois clandestinos. Estávamos em um momento muito perigoso e acabamos ficando sozinhos", recorda. "Quando você vive algo muito perigoso, talvez, inconscientemente, precisa-se de amor muito mais que o comum".

"Estamos juntos desde então", afirma, sem mencionar que se separaram quando foram presos em 1972 e que se reencontraram na restauração democrática após a ditadura (1973-1985).