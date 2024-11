PlayStation, console da Sony que mudou a história dos jogos eletrônicos, completa 30 anos

As duas empresas planejavam uma parceria para lançar um 'CD player' compatível com o console Super Nintendo. Mas o projeto fracassou quando o grupo responsável pela criação do personagem Mario mudou de rumo e estabeleceu uma parceria com a empresa holandesa Philips.

"A Sony se viu em uma posição humilhante e decidiu lançar o 'Play Station' (nome do protótipo desenvolvido para a Nintendo) como um console independente", explica Hiroyuki Maeda, especialista japonês na história dos videogames.

Consciente de sua falta de experiência, a fabricante de equipamentos eletrônicos buscou os jovens adultos como público alvo, em parte por meio de campanhas publicitárias não convencionais.

"É um público com maior poder aquisitivo que as crianças, que costumavam ser o principal alvo dos consoles da Nintendo", destaca Philippe Dubois, presidente da associação francesa para a preservação do patrimônio digital, M05.

Com a capacidade de reproduzir CDs de áudio, o aparelho poderia atrair usuários além do âmbito dos jogos eletrônicos. A abordagem de marketing foi retomada com o PlayStation 2 e seu 'DVD player' e, posteriormente, com o PS3 e seu leitor de Blu-Ray.

"O surgimento do mercado adulto de videogames foi impulsionado pelo PlayStation", enfatiza Dubois.