Produção mundial de vinho pode cair em 2024 a seu menor volume desde 1961

- Consumo em baixa -

"Estamos claramente em um momento difícil para muitos no setor, um momento de mudanças e incertezas", apontou o diretor da OIV, uma organização que reúne 51 países e é apelidada de "ONU do vinho".

No entanto, "a mudança é uma constante" na indústria, enfatizou Barker ao apresentar à imprensa as estatísticas, que abrangem 100 anos de cultivo e comércio de vinho.

O setor passou por "transformações significativas em seus métodos de produção, estruturas de mercado [...] e modos de consumo e elas foram positivas em termos de valor e alcance", afirmou.

Mas nem tudo se resume ao clima. "Compreender as mudanças no comportamento dos consumidores e a posição do vinho na sociedade" é outro desafio importante, alertou Barker.

No primeiro semestre de 2024, o consumo mundial da bebida voltou a cair devido às mudanças nas preferências dos consumidores: -3,9% em volume em relação ao ano anterior e -20,1% em comparação com o primeiro semestre de 2019, segundo a empresa londrina de análise do mercado global de vinhos IWSR.