Produção mundial de vinho pode cair em 2024 ao seu menor nível desde 1961

"Os desafios climáticos em ambos os hemisférios são mais uma vez as principais causas dessa queda no volume da produção mundial", explicou a OIV, que observa que a maioria das regiões do mundo foi afetada.

Com 41 milhões de hectolitros, a Itália é mais uma vez o principal produtor mundial, ultrapassando a França, que registrou a maior queda anual entre os vários países produtores (-23%, para 36,9 milhões de hectolitros).

A Espanha continua em terceiro lugar, com 33,6 milhões de hectolitros, uma ligeira melhora em relação a 2023.

Os Estados Unidos, o quarto maior produtor mundial, registraram uma safra média de 23,6 milhões de hectolitros, ligeiramente inferior à de 2023.

No hemisfério sul, os volumes serão os mais baixos em duas décadas, devido às condições climáticas ruins.

No Chile, o maior produtor da América do Sul, a previsão é de que os volumes sejam 15% menores do que em 2023 e 21% abaixo da média de cinco anos.