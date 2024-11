Um mês depois, leste da Espanha tenta se recuperar das inundações

As medidas, consideradas tardias e mal coordenadas por muitos moradores, não conseguiram acabar com as críticas aos políticos desde a tragédia.

"Nos deixaram para morrer", afirmava uma faixa pendurada nesta semana em uma área afetada de Paiporta.

- Críticas -

A indignação dos moradores, tanto com o atraso na emissão do alerta quanto com a gestão posterior das autoridades, explodiu durante a visita conturbada dos reis da Espanha, Felipe VI e Letizia, a Paiporta em 3 de novembro, ao lado de Pedro Sánchez e do governador de Valência, o conservador Carlos Mazón.

Recebidos com insultos e lançamentos de lama, os dois políticos abandonaram a comitiva em um cenário de grande tensão, enquanto os monarcas tentavam ouvir as críticas dos moradores e acabaram cancelando uma visita posterior a outra localidade.

Outra mobilização está programada para sábado em Valência, a capital regional, onde há algumas semanas 130.000 pessoas se reuniram para exigir a renúncia de Mazón e criticar a gestão da emergência por parte do governo de Sánchez.