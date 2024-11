Exército sírio reconhece que jihadistas e rebeldes entraram em grandes áreas de Aleppo

O Observatório explicou que, durante a noite, "aviões de guerra russos lançaram ataques em áreas da cidade de Aleppo pela primeira vez desde 2016".

Informou, ainda, que pelo menos 16 civis foram mortos e outros 20 ficaram feridos neste sábado quando "aviões de guerra, provavelmente russos, atacaram veículos civis" em uma rotatória de Aleppo.

O regime de Bashar al Assad recuperou o controle de grande parte da Síria em 2015, graças ao apoio militar da Rússia, do Irã e do movimento libanês Hezbollah.

Em 2016, o presidente restabeleceu sua autoridade em Aleppo, que tem sido alvo de bombardeios maciços desde o início da guerra civil da Síria em 2011.

Mas grandes extensões de território permanecem fora de seu controle: Hayat Tahrir al Sham, uma aliança jihadista liderada pelo antigo braço sírio da Al Qaeda, controla partes da região de Idlib, no noroeste da Síria, bem como partes das províncias vizinhas de Aleppo, Hama e Latakia.

Os rebeldes lançaram uma ofensiva relâmpago contra as forças do regime de Assad na quarta-feira, coincidindo com a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo entre Israel e o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah no vizinho Líbano, após dois meses de guerra aberta.