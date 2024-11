Negociações para tratado internacional sobre plásticos chegam a impasse

Mais de 100 países apoiam essas medidas e insistem em que qualquer tratado bem-sucedido deve incluí-las. Entretanto, uma dúzia de nações, em sua maioria produtoras de petróleo, incluindo Rússia e Arábia Saudita, se opõe a elas.

O resultado é que, a apenas um dia do encerramento da reunião, de acordo com o cronograma oficial, a minuta do tratado continua repleta de opiniões conflitantes. E a frustração entre as delegações continua aumentando.

"A grande maioria dos delegados aqui presentes quer um tratado ambicioso", disse o chefe da delegação panamenha, Juan Carlos Monterrey Gomez.

"Se não houver redução na produção, não haverá tratado. Não podemos deixar que algumas vozes muito altas atrapalhem o processo", acrescentou.

- Possível retirada -

Esta frustração é palpável na chamada Coalizão de Alta Ambição (HAC, na sigla em inglês), uma aliança internacional de países, incluindo muitos latino-americanos, comprometidos em atingir metas ambiciosas em questões ambientais.