Recorde de US$ 10,8 bi foram gastos on-line nos EUA durante 'Black Friday'

Nesta segunda-feira acontece o "Cyber Monday", voltado para vendas de eletrônicos, descrito como "o maior dia de compras da temporada e do ano", com gastos recordes esperados em torno de US$ 13,2 bilhões (R$ 79,9 bilhões), o que representaria um aumento de 6,1% em relação ao ano passado.

Nos cinco dias da "Cyber Week", de quinta a segunda-feira, espera-se um total de US$ 40,6 bilhões (R$ 245,7 bilhões) em gastos, 7% a mais que no ano passado e representando 16,9% das vendas de fim de ano, estima a Adobe.

jul/LyS/mr/llu/am

© Agence France-Presse