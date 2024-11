Trudeau chega à Flórida para encontro com Trump em meio a ameaças aduaneiras

Trump causou pânico na segunda-feira ao anunciar que estabeleceria tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá, e de 10% em produtos da China.

Ele acusou estes países de não fazerem o suficiente para impedir a "invasão" de drogas nos EUA, "particularmente o fentanil", bem como de migrantes sem documentos.

Biden alertou no mesmo dia que o anúncio do republicano poderia "arruinar" as relações de Washington com Ottawa e Cidade do México.

"É contraproducente", disse o presidente em fim de mandato.

Para o Canadá, as novas tarifas representam um alto risco. Mais de 75% das exportações do Canadá, cerca de US$ 423 bilhões (R$ 2,6 trilhões na cotação atual), foram para os EUA no ano passado, e cerca de dois milhões de empregos canadenses dependem do comércio com o país vizinho.

Uma fonte do governo canadense disse à AFP que Ottawa está considerando possíveis tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos.