Agricultura intensiva e desmatamento levam planeta "à beira do precipício", diz ONU

A agricultura intensiva e o desmatamento ameaçam a capacidade do planeta de atender às necessidades humanas, alertou a ONU neste domingo (1º), véspera do início da COP16 sobre desertificação e degradação dos solos, que será realizada na Arábia Saudita com a participação de quase 200 países.

A Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (CNULCD) considera necessário restaurar 1,5 bilhão de hectares - 10% de todas as terras emersas do planeta - antes do final da década.

"Se não reconhecermos o papel essencial das terras e não tomarmos as medidas apropriadas, as consequências aumentarão" e "as dificuldades para as futuras gerações crescerão", declarou o secretário executivo da CNULCD, Ibrahim Thiaw.