Biden viaja a Angola para cumprir promessa de visitar África

O presidente Joe Biden prometeu visitar a África durante o seu mandato e o fará "in extremis" esta semana, antes de deixar a Casa Branca em janeiro, para reafirmar as ambições dos Estados Unidos no continente diante do avanço da China.

Biden, que devolverá o poder a Donald Trump em 20 de janeiro, estará em Luanda de segunda à quarta-feira.

O democrata de 82 anos tinha previsto esta viagem para outubro, mas a cancelou devido à passagem de um furacão na Flórida.