China 'condena veementemente' visita do presidente de Taiwan aos EUA

A viagem do governante taiwanês inclui passagens pelas Ilhas Marshall, Tuvalu e Palau, as únicas nações do Pacífico entre os 12 países que mantêm relações diplomáticas com Taiwan.

Ele também fará uma parada durante a noite no território americano de Guam.

A China, que considera Taiwan parte de seu território e prometeu um dia recuperá-lo, disse que "monitorará de perto o desenvolvimento da situação e tomará medidas resolutas e eficazes para salvaguardar sua soberania nacional e integridade territorial".

Pequim rejeita qualquer iniciativa que conceda legitimidade internacional a Taiwan e frequentemente realiza manobras militares ao redor da ilha de governo autônomo.

