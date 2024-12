Depois de ganhar a 1ª Libertadores, Botafogo ressurge e vai por mais

"Muitas coisas ruins aconteceram neste clube, hoje demos um novo sentido à expressão 'só acontece com o Botafogo'", disse o magnata americano John Textor, dono da SAF do alvinegro carioca, após à final disputada na casa do River Plate.

- Dobradinha histórica? -

A chegada de Textor e seus milhões em março de 2022 mudou a cara de um clube que estava à beira da falência e distante da elite do futebol sul-americano.

Em 2024, foram mais de R$ 300 milhões investidos em contratações, entre as quais as do atacante Luiz Henrique e do argentino Thiago Almada, além da chegada do técnico português Artur Jorge, que teve passagem de destaque pelo Braga.

"Foi uma vitória épica, provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores", disse o treinador alvinegro. "Só uma equipe com essa vontade consegue um feito deste tamanho".

Além de conseguir a 'Glória Eterna', o Botafogo vai disputar a Copa Intercontinental em dezembro e a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes em 2025. E dentro de poucos dias, pode firmar sua ressurreição absoluta.