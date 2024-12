Enfrentamentos na Síria têm 'graves implicações' para segurança da região, alerta ONU

Uma coalizão de grupos rebeldes, liderada por facções islamistas, lançou uma ofensiva relâmpago na quarta-feira que lhe permitiu tomar o controle de grande parte de Aleppo, a segunda maior cidade da Síria, pela primeira vez desde 2011, quando eclodiu a guerra.

Os combatentes insurgentes lançaram esta operação contra as forças do regime de Bashar al Assad, apoiadas por Rússia e Irã, no noroeste da Síria, e tomaram o controle de dezenas de localidades, antes de chegarem a Aleppo, o motor econômico do país.

