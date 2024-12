EUA diz que 'ainda não' consegue chegar a cessar-fogo em Gaza

Seus comentários foram feitos um dia após Israel atacar alvos do Hezbollah no Líbano, pouco depois da vigência de um frágil cessar-fogo com o grupo xiita libanês apoiado pelo Irã.

Ao citar o conflito, o conselheiro elogiou o acordo de cessar-fogo alcançado e explicou que os Estados Unidos estão trabalhando com os militares libaneses para garantir que o acordo seja implementado "de forma eficaz".

"Precisamos protegê-lo e garantir que ele seja totalmente implementado", disse Sullivan à NBC.

Sobre a guerra em Gaza, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse em Jerusalém, neste domingo, que há "indícios" de que poderia haver progresso em direção a um acordo para garantir a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas em outubro do ano passado.

