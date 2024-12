Max Verstappen vence Grande Prêmio do Catar de F1

Verstappen, que largou em segundo depois de perder a pole position por ter sido penalizado por atrapalhar George Russell (Mercedes) na sessão de classificação, selou a 63ª vitória de sua carreira, a nona nesta temporada.

A corrida em Doha foi marcada pelas três entradas do safaty car e várias penalizações, entre elas a recebida por Norris depois de não ter reduzido a velocidade sob bandeira amarela, o que mudou o rumo da prova, já que caiu para a 15ª posição depois de cumprir a punição e só conseguiu subir para décimo.

Quem aproveitou foi a Ferrari, que estava perto de perder o campeonato de construtores no início da corrida e conseguiu diminuiu diminuir a diferença para a McLaren antes da última etapa do Mundial, no próximo fim de semana, em Abu Dhabi.

A McLaren defenderá 21 pontos de vantagem quando restam 44 pontos em disputa.

Russell, que largou na pole position, teve que se contentar com a quarta posição, à frente do surpreendente francês Pierre Gasly (Alpine), que largou em 11º e teve uma grande atuação, resistindo com maestria aos ataques do espanhol Carlos Sainz (Ferrari) nas dez últimas voltas.

- 400 corridas de Alonso -

Em Lusail, o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), de 43 anos, se tornou o primeiro piloto da história a alcançar a marca de 400 corridas na Fórmula 1. Ele é seguido pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que somou sua 355ª largada neste domingo.