Negociadores sobre poluição plástica pedem mais tempo para chegar a acordo

O grupo de países relutantes em chegar a um acordo ambicioso "praticou a tática do esmagamento, o abuso do poder de veto", afirmou o diplomata à AFP no domingo.

"Preferimos sair daqui sem acordo do que com um acordo ruim, mas não estamos satisfeitos. A situação é muito ruim", acrescentou ele sob condição de anonimato.

Ainda assim, os delegados dos países ambiciosos queriam encerrar a conferência com uma nota positiva.

"Fizemos progressos indispensáveis em várias questões que serão cruciais para que o tratado atinja seu objetivo de proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos nocivos da poluição plástica", declarou a chefe da delegação de Ruanda, Juliet Kabera.

- 'Compromisso sincero' -

Se nada for feito, a poluição plástica poderá triplicar até 2060 em todo o mundo, bem como a produção global deste material, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).