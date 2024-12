Olympique de Marselha vence Monaco e vira vice-líder do Francês

O Olympique de Marselha venceu o Monaco de virada por 2 a 1 neste domingo, no Estádio Vélodrome, e tirou a vice-liderança do time do Principado no jogo que encerrou a 13ª rodada do Campeonato Francês.

Jogando em casa, o Olympique saiu atrás no com o gol do russo Alexandre Golovine no final pouco antes do intervalo (41'), mas no início do segundo tempo o brasileiro Luis Henrique deixou tudo igual (53').

Já na reta final, um pênalti convertido pelo inglês Mason Greenwood (89') deu a vitória ao time de Marselha, que alcança a pontuação do Monaco (26 pontos), mas fica com a segunda posição por ter o melhor saldo de gols (+12 contra +10).