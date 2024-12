ONG diz que milícias pró-turcas tomaram controle de cidade síria das forças curdas

Uma ONG de monitoramento da guerra na Síria informou que milícias pró-turcas tomaram das forças curdas uma cidade estratégica no norte do país, neste domingo (1º), durante combates simultâneos à ofensiva de grupos rebeldes contra o regime do presidente Bashar al Assad.

Os combatentes pró-turcos "tomaram a cidade de Tal Rifaat", próxima à fronteira turca, além de várias aldeias próximas, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

