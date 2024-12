Atividade industrial nos EUA se contrai pelo oitavo mês consecutivo (ISM)

O número superou as expectativas do mercado de 47,6%, de acordo com o Briefing.com.

"A atividade industrial dos EUA contraiu-se novamente em novembro, mas em um ritmo mais lento do que no mês passado", disse Timothy Fiore, chefe da pesquisa, em um comunicado.

"A demanda continua fraca, mas pode estar se moderando", acrescentou Fiore, que observou alguns 'sinais positivos'.

Ele também disse que "as empresas estão preparando seus planos para 2025, aproveitando o fim do ciclo eleitoral".

A vitória de Donald Trump em 5 de novembro dissipou a incerteza das empresas sobre qual será a política nos próximos anos.

Os únicos três setores que registraram crescimento no mês passado foram alimentos e bebidas, produtos de informática e eletrodomésticos, de acordo com Fiore.