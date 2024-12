Partidos de centro-direita devem manter o poder na Irlanda

Para obter maioria, um partido ou coalizão precisa de ao menos 88 cadeiras no Parlamento.

Segundo os resultados preliminares, o Fianna Fail deverá conquistar 40 cadeiras, o Fine Gael 33 e o Sinn Fein 34.

Os dois partidos de centro-direita descartam uma coalizão com o Sinn Fein e visam as legendas de centro-esquerda, os trabalhistas e social-democratas, como aliados no governo, segundo a imprensa local.

"No geral, o centro se manteve na política irlandesa", disse Paschal Donohoe, um dos principais ministros do Fine Gael no atual governo e dirigente do partido, após sua reeleição para o Parlamento.

"Mas temos muito trabalho a fazer", acrescentou Donohoe sobre a formação de uma nova coalizão de governo.

