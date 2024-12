Presidente de Taiwan chega às Ilhas Marshall em viagem condenada pela China

Os povos austronésios são um grupo populacional localizado na Oceania e no sudeste asiático.

Antes, o presidente taiwanês passou dois dias no Havaí, onde discutiu "as ameaças militares da China" a Taiwan em uma conversa telefônica com a ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi.

Os dois "trocaram opiniões sobre a indústria de semicondutores, inteligência artificial e ameaças militares da China a Taiwan", disse a porta-voz presidencial de Taiwan, Karen Kuo.

O governo da China, que se opõe a qualquer reconhecimento internacional de Taiwan, disse na terça-feira que defenderia sua "soberania nacional" e "integridade territorial".

"A questão de Taiwan está no centro dos interesses prioritários da China", declarou seu porta-voz diplomático, Lin Jian, quando perguntado se pretende organizar manobras militares ao redor da ilha.

O representante do Ministério das Relações Exteriores tem sido particularmente crítico em relação aos Estados Unidos, pedindo que o país "pare de se intrometer em Taiwan e de interferir nos assuntos internos da China".