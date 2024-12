Amazon lança portfólio de modelos de IA para competir com rivais

A Amazon apresentou, nesta terça-feira (3), um portfólio de modelos de Inteligência Artificial (IA), marcando seu movimento mais decisivo até o momento para competir com os grandes nomes da IA generativa, uma tecnologia que cresce a um ritmo acelerado.

Com o objetivo de fortalecer sua posição frente a empresas como Microsoft, Google, Meta e OpenAI, criadora do ChatGPT, a Amazon avançou para expandir sua presença no setor de IA. Até agora, com a Amazon Web Services (AWS), sua atuação estava amplamente limitada a oferecer acesso a modelos de outras empresas.

Embora Google, Microsoft e OpenAI tenham saído na frente na implementação de IA, a AWS permanece como líder de mercado em computação em nuvem, um recurso essencial para executar ferramentas e produtos de IA.