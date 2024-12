Macron tacha pedidos de renúncia como 'ficção política'

"Não se deve assustar as pessoas com essas coisas, temos uma economia forte", frisou. "A França é um país rico, sólido, que realizou muitas reformas e as mantém, que conta com instituições estáveis e uma Constituição estável", apontou.

vl-fff/sde/swi/sag/mb/rpr/am

© Agence France-Presse