Ministros da Otan se reúnem em Bruxelas sob forte pressão da Ucrânia

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, limitou-se antes da reunião ministerial a reiterar o apoio da aliança militar à Ucrânia, mas sem mencionar um eventual convite de adesão.

O processo de aproximação da Ucrânia à Otan, disse Rutte, é "irreversível", mas ele não mencionou um calendário específico.

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sibiga, participará nesta terça-feira nas reuniões na sede da aliança militar e de um "jantar de trabalho" da organização.

Até o momento, a Aliança optou pela cautela e evitou apresentar à Ucrânia um calendário definido para a adesão.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida a continuidade da ajuda americana à Ucrânia e é favorável a um acordo rápido entre ucranianos e russos.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu no domingo mais armas e garantias de segurança por parte da Otan antes de qualquer negociação com a Rússia para acabar com o conflito armado entre os dois países.