O 'despertar' do órgão, uma das etapas da reabertura da Notre-Dame

Meus três colegas e eu tocaremos um de cada vez. Responderemos com nosso próprio estilo, nossa própria energia, nossa própria linguagem.

Planejamos improvisar, cada um de nós, versos de um minuto e meio. Esse é o aspecto fascinante da improvisação: o pensamento musical deve surgir nesse curto espaço de tempo.

P: Para o público em geral, será a descoberta de um novo instrumento?

R: Tentaremos fazer com que suas várias sonoridades sejam ouvidas, pois há muito tempo elas não são ouvidas.

Em um órgão, os batentes correspondem a diferentes instrumentos de orquestra. Esse órgão é especial por causa da cor inimitável de seus registros e de sua densidade sonora. Quando tocamos batentes como trompetes ou metais, temos a impressão de estar diante de uma orquestra wagneriana.

Quando improvisamos, por exemplo, descobrimos registros de fundo ou outras cores, como as cornetas (com um timbre semelhante ao do oboé). No momento da invocação da glória do Pai, tentarei trazer à tona as trombetas do Apocalipse.