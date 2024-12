Ofensiva rebelde se aproxima de cidade crucial no centro da Síria

A coalizão de rebeldes liderada por islamistas que executou uma ofensiva relâmpago no norte da Síria avançava nesta terça-feira (3) em direção a Hama, uma cidade chave no centro do país, onde as forças governamentais tentam bloquear a passagem dos insurgentes, com o apoio da aviação russa.

Diante da retomada das hostilidades na Síria, após mais de uma década de guerra civil, aumentam os apelos internacionais por uma desescalada.

O grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) e outras facções rebeldes iniciaram em 27 de novembro uma ofensiva relâmpago no noroeste do país, onde assumiram o controle de dezenas de localidades e de grande parte de Aleppo, a segunda cidade mais importante do país.