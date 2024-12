Premiê francês confia em 'responsabilidade' dos deputados para evitar moção de censura

Suas declarações ocorrem na véspera da votação, na Assembleia Nacional, de duas moções de censura. Exceto alguma mudança de última hora, a apresentada pela coalizão de esquerda da Nova Frente Popular (NFP) será aprovada com o apoio da extrema direita do Reagrupamento Nacional (RN).

As duas moções foram apresentadas depois que Barnier, de 73 anos, recorreu na segunda-feira a uma polêmica manobra parlamentar para aprovar parte do orçamento sem submetê-lo à votação na Câmara, onde não tem maioria.

Nos últimos dias, o primeiro-ministro multiplicou em vão as concessões ao partido de extrema direita RN, que é o grupo com mais deputados no Parlamento, para evitar que apoiasse uma possível moção da esquerda.

Mas Marine Le Pen, líder da extrema direita, informou, nesta segunda, que seus deputados vão votar a favor de todas as moções, "venham de onde vierem".

A segunda maior economia da União Europeia está mergulhada em uma crise política desde que o presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu, em junho, antecipar as eleições legislativas previstas para 2027, após a vitória da extrema direita nas eleições do Parlamento Europeu.

A aliança NFP, formada pela França Insubmissa (LFI, esquerda radical), socialistas, comunistas e ecologistas, venceu as eleições legislativas antecipadas entre 30 de junho e 7 de julho, mas ficou longe da maioria absoluta.