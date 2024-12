Anistia Internacional acusa Israel de 'genocídio' em Gaza

"Nossas conclusões arrasadoras devem servir para chamar a atenção da comunidade internacional: isto é um genocídio. Isto deve acabar agora", frisou Callamard em comunicado.

Desde a incursão brutal de milicianos do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, Israel sustenta que o objetivo de sua ofensiva é erradicar o movimento islamista Hamas, no poder no território palestino.

"Mas sejamos claros: os objetivos militares podem coincidir com intenções genocidas", apontou Callamard em entrevista coletiva em Haia, nos Países Baixos.

O relatório, de 300 páginas, menciona 15 ataques aéreos realizados entre 7 de outubro de 2023 e 20 de abril de 2024, que teriam matado 334 civis, entre eles 141 crianças, e nos quais "não se encontrou nenhuma prova de que estivessem dirigidos contra alvos militares".

Desde o início da guerra, pelo menos 44.532 pessoas morreram em Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas no território, considerados confiáveis pela ONU.

A Anistia também denuncia as condições de vida dos palestinos na Faixa, onde estão submetidos a "desnutrição, fome e doenças" que "os expõem a uma morte lenta e calculada".