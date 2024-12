Blinken afirma que cessar-fogo no Líbano 'se mantém'

Na opinião de Blinken, "qualquer cessar-fogo, se é que vai ser respeitado, precisa que se estabeleça algum sistema para verificar e gerir as preocupações os as alegações sobre violações".

Nesse sentido, acrescentou, o mecanismo estabelecido junto com a França está funcionando.

"Com a França, temos um mecanismo de monitoramento. Se houver preocupações de um lado ou de outro sobre violações, elas chegam até nós e, de uma forma ou de outra, entramos em contato com as partes. Foi exatamente isso que aconteceu", comentou.

"Posso dizer que o mecanismo que criamos com a França para garantir que o cessar-fogo seja monitorado e implementado de forma eficaz está funcionando, e queremos garantir que continue funcionando", disse ele.

