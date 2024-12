'É uma revolução', diz Biden em Angola sobre projeto de corredor ferroviário na África

Biden tinha prometido uma visita oficial à África e cumpriu a promessa no limite de seu mandato, antes de ceder o cargo em 20 de janeiro a seu maior rival, o republicano Donald Trump.

"É uma revolução", reiterou o democrata de 82 anos, visivelmente cansado durante uma mesa redonda com líderes de Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo e Tanzânia, países envolvidos no projeto.

"Imaginem o impacto que isso terá na tecnologia, energia verde, agricultura e segurança alimentar", listou, enquanto anunciava 600 milhões de dólares (R$ 3,6 bilhões) adicionais de investimentos americanos para o "Corredor de Lobito".

Joe Biden, que realiza a primeira viagem oficial de um presidente americano à África desde 2015, e cuja passagem por Angola é uma visita histórica, brincou dizendo que voltaria "para pegar este trem", destacando seu conhecido fascínio pelo transporte ferroviário.

O presidente angolano, João Lourenço, classificou o projeto de "etapa crucial", enquanto o chefe de Estado da Zâmbia, Hakainde Hichilema, ressaltou que ele abre "enormes oportunidades".

Por sua vez, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, afirmou que esta grande obra é um "símbolo de nossa vontade coletiva".