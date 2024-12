EUA alerta para 'graves impactos negativos' se Romênia se distanciar do Ocidente

Os Estados Unidos advertiram nesta quarta-feira (4) para "graves impactos negativos" se a Romênia se afastar do Ocidente, depois que foi confirmada a vitória no primeiro turno das eleições presidenciais do candidato nacionalista de extrema direita Calin Georgescu, que disputará o segundo turno.

"O progresso duramente conquistado pela Romênia na conquista de uma posição na comunidade transatlântica não pode ser revertido por atores estrangeiros que buscam desviar a política externa da Romênia das suas alianças ocidentais", disse o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, em comunicado, em referência às acusações das autoridades de Bucareste sobre a interferência russa.

