Los Angeles se declara 'cidade-santuário' para imigrantes com chegada de Trump

A filial do Partido Republicano em Los Angeles não demorou a expressar suas críticas à decisão municipal.

"As chamadas cidades e estados 'santuários' parecem calorosos e acolhedores, mas as proteções que oferecem não são para [avós] que tomam sorvete, e sim para pessoas que entraram ilegalmente no país e cometeram outros crimes", afirmou em um comunicado.

Los Angeles é uma cidade que reúne diversas culturas, já que muitos de seus residentes são imigrantes de primeira ou segunda geração.

