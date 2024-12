Mbappé volta a perder pênalti e Athletic vence Real Madrid no Espanhol

Depois de um primeiro tempo em que Mbappé teve um gol anulado por impedimento e Álex Berenguer desperdiçou uma chance clara após assistência de calcanhar de Iñaki Williams, o Athletic saiu na frente com um gol do próprio Berenguer, que aproveitou rebote de Courtois depois de um cruzamento na área pela direita (53').

Apesar do pênalti perdido por Mbappé, o Real Madrid acordou no jogo e Jude Bellingham empatou para o time merengue depois do rebote do goleiro Julen Aguirrezabala em finalização do atacante francês (78').

Mas quando o Real mais pressionava, uma bola perdida pelo uruguaio Federico Valverde foi aproveitada por Gorka Guruzeta, que havia acabado de entrar, para bater por baixo de Courtois e dar a vitória ao Athletic (80').

"É um resultado ruim. Um grande erro em uma partida onde cada detalhe conta. Assumo total responsabilidade por isso. É um momento difícil, mas é o melhor momento para mudar esta situação e mostrar quem sou", reagiu o atacante francês em sua conta do Instagram.

"Não falei com Mbappé. (...) Mas não vou avaliar o desempenho de um jogador apenas na cobrança de pênalti. É claro que ele está decepcionado e triste, mas temos que seguir em frente. Ele definitivamente não está no seu melhor, mas temos que dar tempo a ele para que se adapte, para que melhore", afirmou seu treinador, Carlo Ancelotti, durante a coletiva de imprensa.