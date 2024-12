México faz apreensão recorde de uma tonelada de comprimidos de fentanil

"Mais de uma tonelada de comprimidos de fentanil, dois homens foram detidos e armas de fogo foram apreendidas", escreveu o funcionário no X.

Sheinbaum disse ainda que essa ação, que envolveu forças militares e federais, foi o resultado de "uma investigação que vinha sendo feita há algum tempo".

A presidente, que assumiu o cargo em 1º de outubro, manteve a estratégia de seu antecessor e aliado, Andrés Manuel López Obrador, de abordar as causas do crime, como a pobreza e a falta de oportunidades, mas reforçando as tarefas de inteligência.

A medida foi tomada depois que Trump advertiu, na semana passada, que imporia tarifas de 25% sobre as importações do México como forma de pressão para acabar com o tráfico de drogas e o trânsito de migrantes sem documentos para os Estados Unidos.

O republicano, que assume o cargo em 20 de janeiro, também está ameaçando impor tais tarifas ao Canadá, que, juntamente com o México, é parceiro dos Estados Unidos no T-MEC, o acordo de livre comércio da América do Norte.

O fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína, está ligado a dezenas de milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos.