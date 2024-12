Novo Mundial de Clubes realiza sorteio em meio a expectativas e resistências

Jogadores de renome também expressaram frustração com um calendário de jogos cada vez mais longo, que lhes deixa menos oportunidades para descansar e se recuperar.

O espanhol Rodri, que recentemente conquistou a última Bola de Ouro e é um dos destaques do Manchester City, alertou em setembro que os jogadores estavam "perto" de entrar em greve no calendário, citando as exigências da expansão da Champions League nesta temporada e no subsequente Mundial de Clubes.

A Fifa, por sua vez, respondeu com veemência às críticas, insistindo em que realizou consultas com todos os continentes, incluindo a Europa, assim como com a FIFPro.

- "Um evento histórico" -

Para Infantino, o lançamento desta competição marcará o início de uma nova era para o futebol mundial.

O evento "trará a magia da Copa do Mundo de seleções para o âmbito do futebol de clubes. Este torneio será o início de algo histórico, algo que mudará nosso esporte para melhor. E para as gerações futuras, que irão amá-lo tanto quanto nós", garantiu Infantino no mês passado.