O que aconteceu na Coreia do Sul e quais os próximos passos?

A suspensão do comando civil foi para "salvaguardar uma Coreia do Sul liberal das ameaças que as forças comunistas da Coreia do Norte representam", disse Yoon em uma mensagem solene.

Logo depois, um decreto do comandante do Exército, o general Park An-su, proibiu a atividade política e as festas, a "propaganda falsa", as greves e "reuniões que incitem a agitação social".

Os meios de comunicação também ficaram sob a autoridade da lei marcial.

- O que aconteceu no Parlamento? -

As forças de segurança bloquearam a Assembleia Nacional com quase 300 soldados, ao que parece para impedir a entrada dos deputados.

Os funcionários do Parlamento impediram a entrada dos soldados com cadeiras e extintores, enquanto alguns deputados, pulando as barricadas, conseguiram entrar e votaram a anulação da lei marcial.