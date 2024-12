Quadros vivos da Colômbia são um novo Patrimônio Mundial

Os protagonistas, com pinturas corporais e trajes coloridos, permanecem imóveis por duas horas, retratando personagens, atividades cotidianas e tradições, de acordo com um relatório do Ministério da Cultura.

Os quadros vivos geralmente são feitos em janeiro, mas também em datas especiais, como a Páscoa.

A prática ocorre há décadas. De crianças a idosos, eles transformam o vilarejo e as fachadas de suas casas em telas tridimensionais semelhantes ao palco de um teatro, feitas de forma artesanal e muitas vezes com materiais reciclados.

De forma "pacífica", eles criam "representações vívidas de questões políticas, ambientais, culturais e sociais na Colômbia e em todo o mundo", explica a Unesco em seu site.

A origem dos quadros vivos não é clara.

Um documento do Ministério da Cultura afirma que a "versão mais forte" é que "foi introduzida durante a segunda metade do século XIX como uma prática da religião católica para evangelizar, por meio da imagem, as comunidades agrárias iletradas estabelecidas nesses territórios".