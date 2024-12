Wall Street fecha com recorde triplo de índices

Depois de se deslocarem para outros valores, como os industriais e financeiros, "as pessoas voltam ao que deu certo", explicou Sosnick. Eles investiram no setor tecnológico "e querem que suba até o final do ano", acrescentou.

Também membros do Dow Jones, Microsoft, Nvidia e Salesforce permitiram que o índice principal terminasse no positivo, apesar das quedas de valores importantes como Chevron (-2,22%) ou Coca-Cola (-2,06%).

O relatório da ADP sobre o emprego privado definiu o tom do dia. Cerca de 146 mil empregos foram criados em novembro, menos do que os 150 mil previstos pelos economistas.

Além disso, o índice PMI do instituto ISM mostrou que a atividade no setor de serviços desacelerou em novembro.

"Esses dados pesaram sobre as taxas dos bônus [do Tesouro] e reforçaram o cenário de um novo corte de taxas de um quarto de ponto percentual na próxima reunião do Fed", nos dias 17 e 18 de dezembro, estimou José Torres, da Interactive Brokers.

Os operadores atribuem uma probabilidade superior a 77% a essa hipótese, em comparação com 66% na semana passada.